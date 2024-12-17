ضبط دواجن وسلمون بدون بيانات بثلاجة غير مرخصة بالإسكندرية

قامت إدارة تموين شرق بالإسكندرية برئاسة رضا حسن مدير الإدارة و إشراف أحمد حسن رئيس الرقابة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بعدة حملات على نطاق الإدارة أسفرت عن ضبط ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بدون ترخيص وتم التحفظ على عدد ٣٠ طبق دواجن ومصنعاتها بإجمالي كمية ٤٥ كجم بدون بيانات وتواريخ صلاحية.

كما تم ضبط عدد ٨ كجم سالمون مستورد بدون بيانات، وضبط احد البازارات لحيازته عدد ٣٨٠ علبة سجائر مهربة ومجهولة المصدر، عدد ٦١ علبة مقرمشات منتهية تاريخ الصلاحية.

أيضًا تم تحرير محضرين انتاج خبز ناقص الوزن، تحرير محضر عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، تحرير محضر عدم وجود لوحة بيانات لأحد المخابز، تحرير محضر عدم حمل شهادة صحية، تحرير محضر عدم اعلان عن اسعار السلع الغذائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.