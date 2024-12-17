“إسكان النواب” توصي بإدراج إنشاء محطة مياه تمي الأمديد ضمن الخطة العاجلة

ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب طارق شكرى، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة عبد العاطي، بشأن عدم الانتهاء من توصيل خط مياه الشرب الواصل من محطة ميت فارس مركز بنى عبيد إلى قرى مركز تمي الأمديد.. مما ترتب عليه عدم رصف طريق الصالحات، مركز تمي الأمديد محافظة الدقهلية.

واستعرض النائب أسامة عبد العاطي، طلب الإحاطة، مشيرا إلى أن نقص مياه الشرب ببعض قرى مركزي السنبلاوين وتمي الأمديد محافظة الدقهلية، مما يتسبب في معاناة المواطنين

كما استعرض موضوع طلب الإحاطة الثانى بشأن عدم تنفيذ محطة مياه الشرب بمركز تمي الأمديد مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية.

وأيده في ذلك النائب محمد السعيد، مطالبا بسرعة تنفيذ المحطة لتخفيف معاناة المواطنين.

وعقب ئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية المهندس خالد نصر، بأنه تم اعتماد حلول مؤقتة لتوصيل مياه الشرب لقرى مركزي السنبلاوين وتمي الأمديد، وسيتم نهو هذه المشكلة عن طريق إنشاء محطة للشرب بتمي الأمديد ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأوصت اللجنة، بضرورة الاستفادة من محطات الكومباكت يونيت التي سوف يتم تخصيصها من الشركة القابضة لشركة مياه الشرب بالدقهلية، مع التأكيد على ضرورة إدراج إنشاء محطة مياه تمي الأمديد ضمن الخطة العاجلة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.