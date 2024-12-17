بعد مشاركتهما في حفل الكاف .. عودة مدرب وحارسة مرمى مسار إلى القاهرة

وصل منذ قليل الكابتن أحمد رمضان جاد المدير الفني للفريق الاول لنادي مسار لكرة القدم النسائية واللاعبة حبيبة صبري حارسة مرمى فريق مسار الي القاهرة ، وذلك بعد مشاركتهم في حفل توزيع حوائز الأفضل من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" والتي أقيمت مساء امس الاثنين في دولة المغرب .

تواجد الكابتن أحمد رمضان جاد، مدرب فريق مسار، ضمن الحضور وذلك بعد أعلانه أسمه ضمن القائمة المرشحة للجوائز كأحسن مدرب نسائي عن فريق مسار.

كما تواجدت اللاعبة حبيبة صبري حارسة مرمى فريق مسار، وذلك بعد وجودها ضمن القائمة النهائية للاعبات المرشحات للقائمة المختصرة لـ أفضل لاعبة صاعدة في إفريقيا.

كان فريق مسار قد جقق نجاحات متتالية أبرزها واهمها مشاركته في دوري أبطال أفريقيا وحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية ، وبعدها فاز الفريق في كافة مبارياته في الدوري الحالي وكان أبرزها إلحاقه الهزيمة لفريق الاهلي لتكن الخسارة الأولى للفريق رغم تألقه وتميزه وفوزه على كل الفرق في الدوري .

ويستعد حاليا فريق مسار لاستكمال مبارياته في الدوري على ان تكون أولى المواجهات أمام فريق بيراميدز .

تأهل مسار لنهائيات دوري أبطال إفريقيا للسيدات للمرة الأولى في تاريخه كخطوة أخرى نحو كتابة التاريخ التي يحققها النادي .