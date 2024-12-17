بنك المغرب المركزي يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5 %

قرر مجلس بنك المغرب المركزي، اليوم الثلاثاء خلال اجتماعه الرابع برسم سنة 2024، خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2،5%.

وذكر بنك المغرب - في بيان - بشأن الاجتماع الفصلي الأخير لمجلسه في سنة 2024، أنه أخذا بالاعتبار تطور التضخم في مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، وبالنظر إلى الشكوك القوية المحيطة بالآفاق على المدى المتوسط، لا سيما على الصعيد الدولي، قرر مجلس البنك خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2،5%.

وأشار البيان إلى أن المجلس سيواصل تتبع الظروف الاقتصادية عن كثب، كما سيبني قراراته خلال كل اجتماع على أحدث المعطيات المحدثة.