نجوم الفن والرياضة والإعلام في عزاء الفنان نبيل الحلفاوي.. صور

أقيم مساء اليوم الثلاثاء مراسم عزاء الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وتلقى واجب العزاء نجلة المخرج خالد نبيل الحلفاوي.

وحرص نجوم الفن والرياضة والإعلام، على أداء واجب العزاء، ومن بينهم الفنانين: أحمد بدير، فتوح أحمد، ماجد المصري، محمد الصاوي، محمد لطفي، أنوشكا، ميدو عادل، شيكو، عزة لبيب، جمال عبدالناصر، طارق النهري، والمخرج معتز التوني، ولاعب النادي الأهلى السابق أسامة حسني، والإعلامي شريف عامر.

كما حضر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون السابق، والفنانون: شريف سلامة، لطفي لبيب، يسرا، منال سلامة، لقاء سويدان، أحمد فتحي، نور النبوي، طارق الجنايني، والمخرج شريف عرفة.

يشار إلى أن الفنان نبيل الحلفاوي ولد في 22 إبريل 1947 بحي السيدة زينب بالقاهرة، وبعد تخرجه في كلية التجارة، التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية نظرًا لحبه الكبير للتمثيل، وتخرج فيه عام 1970.

بدأ الحلفاوي مشواره الفني على خشبة المسرح، حيث قدم العديد من المسرحيات، ثم انتقل إلى التلفزيون وكان أول أعماله التلفزيونية في مسلسل "محمد رسول الله" الجزء الأول عام 1980.

كما شارك الحلفاوي في العديد من الأعمال السينمائية المميزة مثل: "وقيدت ضد مجهول، الأوباش، ثمن الغربة، المحاكمة، فقراء لا يدخلون الجنة، آباء وأبناء، الطريق إلى إيلات، العميل رقم 13"، ومن أبرز مسلسلاته: "غوايش، الحب وأشياء أخرى، رأفت الهجان، بنات زينب، سور مجرى العيون، دموع صاحبة الجلالة، دمي ودموعي وابتسامتي، حكاية بلا بداية ولا نهاية، زيزينيا، ونوس".