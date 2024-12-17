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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التصويت المصري لجائزة ذا بيست 2024.. تواجد فينيسيوس جونيور في اختيارات الثلاثي

تسليم فينيسيوس جونيور
تسليم فينيسيوس جونيور الجائزة
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كشفت نتائج التصويت المصري في جوائز "ذا بيست" (The Best) لعام 2024، التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن اختيار كل من المدير الفني للمنتخب المصري، كابتن المنتخب، وممثل الصحافة المصرية، لأفضل لاعب في العالم، وجاءت الأصوات متقاربة مع تصدر البرازيلي فينيسيوس جونيور للاختيارات.

تفاصيل التصويت المصري في ذا بيست

حسام حسن (المدير الفني للمنتخب المصري):

المركز الأول: رودري

المركز الثاني: فينيسيوس جونيور

المركز الثالث: جود بيلينجهام

محمد صلاح (قائد المنتخب المصري):

المركز الأول: فينيسيوس جونيور

المركز الثاني: رودري

المركز الثالث: داني كارفاخال

هادي المدني (ممثل الصحافة المصرية):

المركز الأول: فينيسيوس جونيور

المركز الثاني: رودري

المركز الثالث: كيليان مبابي

التصويت المصري في ذا بيست

اتفق الثلاثي المصري على اختيار كل من فينيسيوس جونيور ورودري ضمن أفضل لاعبين في العالم، ما يعكس الأداء الاستثنائي الذي قدمه النجمان خلال الموسم الحالي سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات.

 بينما جاء اختيار جود بيلينجهام وداني كارفاخال وكيليان مبابي كخيار ثالث في تصويت كل فرد، ما يبرز تنوع الآراء حول الأسماء المرشحة.

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