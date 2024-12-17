أيرلندا تغرم فيسبوك 251 مليون يورو بسبب تسرب بيانات

فرضت شركة أيرلندية أوروبية غرامة على شركة "ميتا "- الشركة الأم لموقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم فيسبوك- غرامة قدرها 251 مليون يورو.

وقال منصة فولكس بلات الأوروبية انه بعد ست سنوات من التحقيق، فرضت هيئة حماية البيانات الأيرلندية غرامة على شركة Meta بسبب تسرب البيانات.

وأعلنت لجنة حماية البيانات الأيرلندية أن شركة Meta، الشركة الأم لفيسبوك، سوف تدفع 251 مليون يورو، مشيرة إلى أنها تشرف على شركة الإنترنت الأمريكية في الاتحاد الأوروبي لأن المقر الرئيسي لشركة Meta في أوروبا يقع في أيرلندا.

ووفقًا للمعلومات، أبلغت "ميتا" لجنة حماية البيانات الأيرلندية في وقت انتهاك حماية البيانات الذي أثر على 29 مليون مستخدم لفيسبوك في جميع أنحاء العالم وثلاثة ملايين في الاتحاد الأوروبي أنه تم حل المشكلة بعد وقت قصير من اكتشافها.