غارة إسرائيلية على مجدل زون تسفر عن إصابة 3 لبنانيين

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الثلاثاء عن إصابة ثلاثة أشخاص جراء غارة شنّتها الطائرات المسيرة الإسرائيلية على بلدة مجدل زون، الواقعة في قضاء صور في جنوب لبنان.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الغارة التي استهدفت البلدة أسفرت عن إصابة الأشخاص الثلاثة بجروح، حيث تمت معالجتهم على الفور.

وفي وقت سابق، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطائرات الإسرائيلية استهدفت سيارة في البلدة، مشيرة إلى وقوع إصابات إثر الهجوم.

وبالتزامن مع ذلك، حلقت الطائرات المسيرة الإسرائيلية في أجواء عدة قرى في المنطقة الغربية من قضاء صور، بما في ذلك مدينة صور وقرى القليلة، دير قانون رأس العين، وحوش صور، بالإضافة إلى السهل الممتد بين المنصوري ورأس العين، حيث كانت الطائرات تحلق على ارتفاع منخفض.

كما أقدمت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي على قصف أطراف بعض البلدات في جنوب لبنان مثل كفرشوبا وحلتا وشبعا، في وقت كان فيه الطيران المسير الإسرائيلي يحلق بكثافة في أجواء منطقة حاصبيا والعرقوب.