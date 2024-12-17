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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

افتتاح كنيسة جديدة بمدينة بورفؤاد

الانبا تادرس مطران
الانبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها
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افتتح الانبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها ورئيس دير الأمير تادرس الشطبي والقديس القوي الأنبا موسي بسرابيوم ، كنيسة جديدة فى حى الفيروز بمدينة بورفؤاد علي أسم الشهيدات يوليانه وبربارة ودميانة ، وهى كنيسة مازالت تحت الانشاء فى هذا الحى، وسط أجواء سادتها البهجة والفرحة ، وفى أطار التعمير الرعوى بالإيبارشية.

كان الانبا تادرس قد وصل إلى الكنيسة صباح اليوم حيث صلي أول قداس بها ، والذى يوافق تذكار استشهاد القديستين بربارة ويوليانة ، تذكار نياحة ابونا يسطس الأنطونى ، تذكار نياحة القديس أنبا صموئيل المعترف

عقب انتهاء الصلاة قام الانبا تادرس بعمل الحنوط وتطييب الانبوبة التى تحوى بداخلها جزء من رفات القديستين بربارة ويوليانة.

شارك فى الصلاة عدد من الاباء الكهنة ، وذلك وسط حضور جموع من الشمامسة والشعب.

مطران بورسعيد وتوابعها الانبا تادرس رئيس دير الأمير تادرس الشطبي والقديس القوي الأنبا موسي بسرابيوم كنيسة حي الفيروز بورفؤاد