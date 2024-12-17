فينيسيوس ومارتينيز يتألقان.. قائمة الفائزين بجوائز ذا بيست 2024

أقيمت حفل "ذا بيست" (The Best FIFA Football Awards) لتكريم الأفضل في عالم كرة القدم لعام 2024، وسط أجواء مميزة وحضور نخبة من نجوم اللعبة.

شهد الحفل توزيع الجوائز على اللاعبين واللاعبات والمدربين الذين تميزوا خلال العام، بالإضافة إلى تكريم أهداف الموسم والروح الرياضية.

جوائز الأفضل لعام 2024:

فينيسيوس

أفضل لاعب في العالم:

البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، بعد أدائه الرائع طوال الموسم.

أفضل لاعبة في العالم:

الإسبانية أيتانا بونماتي لاعبة برشلونة، التي واصلت تألقها وحصد الألقاب مع فريقها.

أفضل مدرب لفريق رجال:

الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، تقديرًا لإنجازاته الكبيرة هذا الموسم.

أفضل مدرب لفريق سيدات:

الإنجليزية إيما هايز المدير الفني لتشيلسي، تكريمًا لنجاحها اللافت مع الفريق.

أفضل حارس مرمى رجال:

الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، الذي واصل تألقه مع منتخب بلاده وفريقه.

أفضل حارسة مرمى سيدات:

الأمريكية أليسا ميشيل نايير حارسة فريق شيكاغو ريد ستارز.

أفضل هدف في العالم (جائزة بوشكاش):

هدف الأرجنتيني جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد الرائع أمام إيفرتون.

أفضل هدف للسيدات (جائزة مارتا):

هدف البرازيلية مارتا الذي أذهل الجميع بمهارته وروعة التنفيذ.

جائزة اللعب النظيف:

فاز بها البرازيلي تياجو مايا تقديرًا لأعماله الإنسانية خارج الملعب.

جائزة المشجعين:

الطفل جويلهيرمي مورا حصد الجائزة بفضل دعمه الملهم لكرة القدم.

التشكيلة المثالية للرجال لعام 2024:

ضمت التشكيلة أبرز نجوم الكرة العالمية الذين تألقوا خلال العام:

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز

الدفاع: ويليام ساليبا، روبن دياز، أنطونيو روديجر، داني كارفاخال

الوسط: توني كروس، رودري، جود بيلينغهام

الهجوم: فينيسيوس جونيور، إرلينغ هالاند، لامين يامال

التشكيلة المثالية للسيدات لعام 2024:

أبرز لاعبات العالم اللواتي قدمن أداءً مميزًا:

حراسة المرمى: أليسا نايير

الدفاع: أونا باتيي، إيرين باريديس، ناعومي جيرما، لوسي برونز

الوسط: أيتانا بونماتي، ليندسي هوران، باتري جويجارّو، بورتيلهو

الهجوم: سلمى بارالويلو، كارولين جراهام هانسن

كرم الاتحاد الدولي لكرة القدم الفائزين بمختلف الجوائز في ليلة أبهرت عشاق كرة القدم حول العالم. تميز حفل "ذا بيست" لعام 2024 بتكريم المهارات الاستثنائية، التفاني، والإبداع سواء على أرض الملعب أو خارجه، ليكون احتفالية مثالية تجمع بين الأداء الفني والروح الرياضية.