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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال يصيب شابين ويواصل مداهماته غرب جنين

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على فلسطينيين
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شهدت قرى غرب مدينة جنين في الضفة الغربية، الثلاثاء، اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن إصابة شابين فلسطينيين بالرصاص الحي.  

في قرية عانين، أكد رئيس المجلس المحلي أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة وأطلقت الرصاص بشكل مباشر نحو السكان، ما أدى إلى إصابة شاب في العشرينيات من عمره برصاصة في قدمه.

هذه الحادثة تسببت في حالة من التوتر بين أهالي القرية الذين أعربوا عن قلقهم من تصاعد الاعتداءات.  

أما في قرية زبوبا المجاورة، فقد اندلعت مواجهات بين السكان وقوات الاحتلال أثناء اقتحامها للمنطقة.

خلال الاشتباكات، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة شاب آخر بجروح جراء الأعيرة النارية.  

وفي حادثة منفصلة، دخلت القوات الإسرائيلية إلى بلدة رمانة غرب جنين، حيث استخدمت قنابل الصوت وأطلقت النار في الشوارع، إلا أن التقارير لم تسجل وقوع إصابات أو اعتقالات.  

وفي المساء، استهدفت القوات الإسرائيلية قرية المغير شرقي رام الله، حيث داهمت شوارعها وسيرت آليات عسكرية وسط إطلاق الأعيرة النارية.

وفقًا لمصادر محلية، لم ترد أنباء عن إصابات أو اعتقالات جراء هذه العملية، التي أثارت مخاوف واسعة بين سكان القرية من استمرار المداهمات.  

تأتي هذه الاقتحامات في سياق متكرر من الممارسات الإسرائيلية التي تتسبب في تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية في المناطق الفلسطينية.

جنين الاحتلال الإسرائيلي رام الله