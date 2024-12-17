التشيك تتلقى تأكيدات من الحكومة الألمانية بإلغاء ضريبة تخزين الغاز الطبيعي

تلقت جمهورية التشيك تأكيدات من الحكومة الألمانية بإلغاء ضريبة تخزين الغاز الطبيعي المثيرة للجدل قريبًا.

وذكرت وكالة أنباء "سي تي كيه" التشيكية نقلًا عن وزارة الصناعة في براغ أن الإلغاء سيحدث هذا الأسبوع أو في بداية يناير المقبل على أقصى تقدير.

وأفادت الوكالة بأن الحكومة الألمانية أقرت الإلغاء ويتعين على البوندستاج "البرلمان" الآن الموافقة عليها.

وقال نائب وزير الصناعة التشيكي ستيبان هوفمان، إنه إذا حدث ذلك في يناير المقبل فسيتم تطبيقه بأثر رجعي.

ومن المتوقع أن ترتفع رسوم نقل الغاز من ألمانيا اعتبارًا من الأول من يناير بنسبة 20 بالمائة تقريبًا إلى 2.99 يورو لكل ميجاوات في الساعة، مما يجعل نقل الغاز في أوروبا أكثر تكلفة.

وكان من المفترض إلغاء الرسوم، التي تم فرضها خلال أزمة الطاقة على تكاليف نقل وتخزين الغاز في ألمانيا إلى المستخدمين في دول الجوار في نهاية العام الجاري ولكن القرار قد تأخر بسبب الظروف السياسية في ألمانيا.

يشار إلى أنه بالإضافة إلى جمهورية التشيك، تضغط دول أخرى مثل سلوفاكيا والنمسا أيضًا من أجل رفع الضريبة بسرعة.