بالصور.. محافظ قنا يتفقد مصابي حادث حريق مستشفى الصدر

تفقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، المصابين فى حادث اندلاع حريق محدود بمستشفى الصدر، والذي أسفر عن إصابة 12 مريضًا من المقيمين بالأقسام الداخلية بحالات اختناق دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

ووجه محافظ قنا، بنقل جميع المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم نقل 15 حالة أخرى بشكل احترازي من المقيمين بالأقسام الداخلية بمستشفى الصدر حرصًا على سلامتهم.

عقب نقل المصابين، قام محافظ قنا، يرافقه اللواء عمرو شلبى حكمدار مديرية امن قنا، و اللواء ايمن السعيد السكرتير العام المساعد، و الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، و سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بزيارة المرضى بمستشفى قنا العام للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من تلقيهم العناية الطبية الكاملة، ووجه بتوفير كافة سبل الرعاية اللازمة لهم لحين تماثلهم للشفاء.

من جانبه أشاد محافظ قنا، بسرعة استجابة الفرق الطبية وفرق الحماية المدنية للتعامل مع الحادث والسيطرة عليه في وقت قياسي، مثمنًا جهود كافة الجهات المعنية في الحفاظ على أرواح المرضى وضمان سلامتهم.

وأكد عبد الحليم، على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا، مشددًا على ضرورة مراجعة معايير السلامة داخل جميع المنشآت الصحية بالمحافظة.

وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق والوقوف على ملابساته.

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