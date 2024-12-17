وكيل صحة المنوفية يجتمع بإدارة الأمراض المتوطنة لعرض إنجازاتها خلال شهر نوفمبر

عقد الدكتور أسامة عبدالله وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اجتماعًا موسعًا مع إدارة الأمراض المتوطنة لعرض إنجازاتها خلال شهر نوفمبر 2024، وذلك في إطار متابعة الجهود المستمرة لمكافحة الأمراض المتوطنة في محافظة المنوفية، وقامت الدكتورة زينب الصاوي مدير عام الإدارة العامة للمتوطنة بعرض إنجازات الإدارات التابعة لإدارة المتوطنة.

أولا: إدارة البلهارسيا

تم تنفيذ برنامج الترصد النشط من خلال فحص البول والبراز لعدد 10 حالات يومياً من المترددين على العيادات الخارجية في المستشفيات والمراكز الصحية والوحدات الريفية , كما تم إجراء مسح ميداني لـ 10% من سكان ريف المحافظة بداية من يوليو حتى منتصف أكتوبر، بنسبة تغطية 100%.

بالإضافة إلى فحص تلاميذ المدارس بدءًا من أكتوبر، مع تغطية بلغت 95.8% حتى منتصف ديسمبر , وتم علاج الحالات الإيجابية المكتشفة مجانًا , ومن جهة أخرى تم تجريع البؤر المصابة بالبلهارسيا المكتشفة في المسح الميداني الثاني بنسبة تغطية 95.87%.

ثانيا : إدارة مكافحة القواقع

تم فحص 3581 مجرى مائي من المجاري المائية المصابة بالقواقع، على طول 4166 كم في شهري أكتوبر ونوفمبر، وتمت معالجة تلك المجاري المائية بشكل فعال.

ثالثا : إدارة مكافحة ناقلات الأمراض:

تم استكشاف ومكافحة أماكن انتشار البعوض والذباب والحشرات الزاحفة والقوارض في عدة مناطق، بما في ذلك المناطق الحدودية مع محافظات الغربية، الجيزة، القليوبية، والبحيرة.

شاركت الإدارة في المبادرة الوطنية بداية حيث تم مكافحة الحشرات في 18 مجزرًا و11 سوقًا للمواشي , وتم إجراء الترصد الحشري لحالات الملاريا الوافدة، حيث تم فحص 19 حالة، كما تم تكوين 16 فريق طوارئ في محافظة الجيزة وجنوب سيناء للاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، وتم معالجة 8 شكاوى خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.

رابعا : إدارة الملاريا والفيلاريا والليشمانيا:

تم الكشف الطبي على 9 حالات ملاريا إيجابية من الوافدين من المناطق الموبوءة وعلاجهم، بالإضافة إلى فحص المخالطين , كما تم فحص 25 حالة فيلاريا في عيادة الفلاريا، وتم تأهيل 120 حالة فيلاريا في منازلهم ضمن مبادرة "بداية "

وتواصل إدارة الأمراض المتوطنة في محافظة المنوفية جهودها الرامية لتقديم خدمات طبية شاملة، والمساهمة في تحسين الصحة العامة، ومكافحة الأمراض المتوطنة بشكل فعال.