فريق البنك الأهلي لكرة الصالات يواصل تألقه نحو لقب الدوري المصري

واصل فريق البنك الأهلي لكرة الصالات مشواره الناجح في الدوري المصري، الممتاز بتحقيق فوز كبير على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 5-1، ليؤكد صدارته لجدول الترتيب منفردًا وبفارق مريح عن أقرب منافسيه.

جاءت أهداف البنك الأهلي بتوقيع كل من: قطة و فادي و أوزو و محمد جمال وشولا.

أظهر لاعبو البنك الأهلي أداءً مميزًا طوال المباراة، حيث سيطروا على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، ونجحوا في فرض أسلوبهم الهجومي ليحققوا فوزًا غاليًا يعزز من حظوظهم في المنافسة على لقب البطولة هذا الموسم.

وبهذا الانتصار، يواصل فريق البنك الأهلي السير بثبات نحو تحقيق هدفهم المنشود وهو التتويج باللقب، في ظل العروض القوية والمستوى الفني العالي الذي يقدمه الفريق.