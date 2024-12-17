اليابان تهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة المتجددة بنحو 40٪ إلى 50٪ خلال 15 عامًا

تهدف اليابان إلى زيادة إنتاج الطاقة المتجددة بنحو 40٪ إلى 50٪ خلال 15 عامًا.

وذكرت منصة "بلاتس" الدولية لأبحاث الطاقة أن اليابان ستخفض حصة الطاقة التقليدية في مزيج توليد الطاقة إلى 30% - 40% في السنة المالية 2040-2041 مقابل 68.6% في السنة المالية 2023-2024.

ونقلت المنصة عن خطة الطاقة الإستراتيجية (وهي سياسة الطاقة الرئيسية في اليابان، والتي أصدرتها لجنة السياسة الإستراتيجية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة) تأكيدها أن هناك مجموعة من مصادر توليد الطاقة الرئيسية بناءً على سيناريوهات متعددة تتماشى مع هدف البلاد المتمثل في خفض الاحتباس الحراري بنسبة 73٪.

يشار إلى أن اليابان نشرت مقترحاتها للمساهمات التي تهدف بموجبها البلاد إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 60% بحلول السنة المالية 2035-2036 وبنسبة 73% بحلول السنة المالية 2040-2041، وكلاهما من مستويات السنة المالية 2013-2014، لتحقيق صافي الصفر بحلول 2050.