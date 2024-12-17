كأس رابطة الأندية.. بيراميدز يهزم الاتحاد السكندري بثنائية الكرتي والجباس

حقق فريق بيراميدز فوزا مهما على نظيره الاتحاد السكندري، بثنائية نظيفة فى اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، على استاد السلام في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

سجل ثنائية بيراميدز وليد الكرتي ودودو الجباس.

بهذه النتيجة تصدر بيراميدز جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن حرس الحدود.

تشكيل بيراميدز لمواجهة الاتحاد

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الاتحاد السكندري، في إطار مواجهات كأس رابطة الأندية المحترفة.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - أحمد سامي - مصطفى فتحي - محمد رضا بوبو - يوسف أسامة - دودو الجباس - إبراهيم عادل - صامويل أومسا