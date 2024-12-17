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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فرانك دوماس: سعيد بخوض تجربة تدريبية في مصر من بوابة مودرن سبورت

فرانك دوماس
فرانك دوماس
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أبدى الفرنسي فرانك دوماس، المدير الفني الجديد لنادى مودرن سبورت، سعادته لخوض تجربة التدريب فى مصر، من بوابة مودرن، والتى تعد من أكبر القلاع الرياضة فى مصر.

وكان مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس، قد أعلن يو الأحد الماضي عن التعاقد مع المدرب الفرنسي فرانك دوماس لتولي مسئولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة النادي في التطوير ووضع الفريق بمساره الصحيح.

وقال دوماس خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم الثلاثاء فى مقر النادي بالملعب الفرعى باستاد القاهرة، لتقديمة من خلال وسائل الإعلام: “الكرة المصرية تقدم مستوى من أفضل المستويات على العالم، وهى متسيدة افريقيا بلا منازع”.

وأضاف: “سعيد بوجودى فى مصر، وتدريب مودرن سبورت، وتطبيق رؤية جديدة، بما يتماشى مع امكانيات اللاعبين فى تلك الفترة”.

وعن التشكيلة الأساسية، واللاعبين الذى سيتم الاعتماد عليهم في الفترة المقبله، قال: “ليس عندى تشكيلة اساسية، بل كل اللاعبون فى مرحلة التجربه، ومعرفة إمكانياتهم”.

وانهى حديثه، قائلا:" كانت أول جلسة لى مع الفريق، أمس، تحدثت معهم عن أننى لا اعترف بسوى الانتصار، التعادل عندى مثله مثل الهزيمة، وهذا شيء واقعى في عالم كرة القدم ".

تاريخ فرانك دوماس 

ويمتلك الفرنسي فرانك دوماس مسيرة تدريبية حافلة أبرزها قيادة فريق شباب بلوزداد الجزائري للفوز ببطولتي الدوري الجزائري وكأس السوبر، كما حصد لقب بطولة الدوري مع فريق مازيمبي الكونغولي بعد خوض ٢٤ مباراة بدون هزيمة، كما وصل معهم لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، كما حصد أيضًا لقب الدوري مرتين مع فريق كان الفرنسي بالدرجة الثانية، وله تجربة رائعة مع فريقي وفاق سطيف وفريق شبيبة القبائل.

أما على مستوى اللعب ارتدى فرانك دوماس قميص أندية مارسيليا وموناكو ونيوكاسل الإنجليزي.

تقديم فرانك دوماس

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