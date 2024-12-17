احذر.. حقن التخسيس تؤثر علي الجسم وتسبب أضرارًا جسيمة

يسعي الكثير من السيدات للنحافة وتخسيس أماكن معينة داخل الجسم للوصول لقوام مثالي بدون مشاكل صحية، عن طريق حقن التخسيس ولكن لها العديد من الأعراض الجانبية، منها شلل المعدة ، والغريب أن تلك الحقن هي علاج لمرض السكر دون البحث عن أعراضها الجانبية.

وعن أضرار حقن التخسيس، أوضح الدكتور محمد عز العرب استشاري الباطنة والجهاز الهضمي والكبد في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، والذى أكد أن مادة حقن التخسيس هى glp1 agonist محفزات glp1، وتكون في صورة حقن أو أقراص، و يتم حقنها لمرض السكر من النوع 2، ولكن هذه الحقن بالفعل أثبتت فاعليتها في تنظيم نسب السكر ومقاومة الأنسولين وبالتالي قدرتها على فقدان الوزن الزائد، وهذا هو السبب وراء اعتمادها كمساعد فى الحصول علي وزن مثالي ولكن بشروط أهمها المتابعة مع طبيب متخصص.

الأضرار الصحية لحقن التخسيس

أضرار حقن التخسيس، يقول عنها عز العرب إن استخدام حقن التخسيس أو حقن علاج مرض السكر بمعناها الصحيح، دون متابعة الطبيب ، تعد من أخطر العوامل المؤدية للكثير من المخاطر الصحية، كالتهاب في البنكرياس، واضطراب حاد فى الجهاز الهضمى، وشلل المعدة، بالإضافة إلى إسهال شديد أو إمساك على حسب أعراض ومشاكل الحالة، وصداع وهبوط، وغثيان وقىء.

أضرار حقن التخسيس وطرق عملها في الجسم

أضرار حقن التخسيس تحدث عن طريق عملها على مستقبلات الجوع والشبع الموجودة في الجهاز الهضمى، منها بعض الهرمونات التى تعمل على المعدة وتؤدى لبطء الهضم والامتصاص وطول فترات الشبع، ولذا يعانى الأشخاص من بعض الأعراض المؤلمة بعد تناولها .

أضرار حقن التخسيس علي فئات محددة

أو بعض الفئات المحظورة منها مثل :

ـ مرضى الغدة الدرقية.

ـ مرضى البنكرياس.

ـ المرضى ببعض الأورام والسرطانات.

ـ التاريخ المرضى العائلى بأمراض مزمنة أو وراثية وفقا لرؤية المختص.

أضرار حقن التخسيس في الرجوع للوزن الزائد مرة أخرى

أضرار حقن التخسيس والوصول للوزن الزائد كما كان ، مؤكدا أن اتباع نظام غذائي متوازن بالإضافة إلى القيام بممارسة التمارين الرياضية للتخلص من الوزن الزائد، فالدراسات الطبية الحديثة ، أثبتت أن التوقف عن أخذ هذه الحقن لا يمنع الرجوع مرة أخرى فى الوزن، فالحقن ما هى وسيلة مساعدة تحت إشراف طبي دقيق، ولا يصح تعاطيها دون الإشراف الطبي المختص .