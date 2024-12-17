سبعة شهداء فلسطينيين في غارات إسرائيلية متواصلة على غزة

استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، اليوم الثلاثاء، إثر غارات جوية نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وأشارت تقارير محلية إلى أن طائرات إسرائيلية قصفت مجموعة من الفلسطينيين في منطقة شرق مدينة غزة قرب إحدى المدارس، ما أسفر عن سقوط ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى، بينهم حالات حرجة.

في شمال القطاع، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في محيط مستشفى كمال عدوان، مما أدى إلى استشهاد شخصين.

وفي هجوم آخر، استهدفت إحدى الغارات مدرسة شمال غزة، ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة ثلاثة آخرين، من بينهم طفلان.

في حادثة منفصلة وسط القطاع، ضربت غارة إسرائيلية مركبة في منطقة قريبة من النصيرات، مما تسبب في وفاة شخص وإصابة 33 آخرين بجروح، وفق ما أفادت مصادر طبية من مستشفى العودة.

وعلى صعيد آخر، استهدفت المدفعية الإسرائيلية مواقع شرق بلدة خزاعة في جنوب القطاع، دون معلومات دقيقة عن عدد الإصابات.

الاعتداءات الإسرائيلية على غزة، التي بدأت في أكتوبر الماضي، تسببت في أعداد كبيرة من الضحايا، حيث تجاوز عدد الشهداء حتى الآن 45 ألفًا، فيما أصيب أكثر من 104 آلاف شخص بجروح، مع استمرار عمليات البحث عن ضحايا تحت الأنقاض.