شباب النواب تهنئ الرئيس السيسي بجائزة التميز.. وتؤكد: مصر أصبحت قبلة للرياضة العالمية

هنأت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنحه جائزة التميز في قارة أفريقيا في حفل توزيع جوائز الأفضل في قارة أفريقيا الذي أقيم بدولة المغرب .

واكد النائب الدكتور محمود حسين ، أن الرياضة المصرية انتقلت لمكان رياضي آخر بتقنية عالية بفضل الدعم والاهتمام الغير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي لافتا إلي أن مصر أصبحت قبلة للبطولات الدولية بسبب وجود بنية تحتيه فيها لا تضاهيها اي دولة أفريقية اخري .

وأوضح أن منح الاتحاد الافريقي جائزة التميز للرئيس عبدالفتاح السيسي ، جاءت تتويجا للانجازات الهائلة التي حققتها القيادة السياسية في ملف الرياضة ، وهو ما ساهم في تطوير ونمو كرة القدم في مصر والقارة الإفريقية من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق المميزة لكرة القدم التي تم بناؤها في مصر، وساهمت بشكل كبير في التنمية ونمو كرة القدم في مصر والقارة الإفريقية.

وأشار إلي أن من ضمن أبرز الإنجازات التي تحققت في ملف الرياضة ، منها انشاء المدينة الرياضية الأولمبية في العاصمة الإدارية تضم أيضا مجمع تنس تبلغ سعة حضوره إلى 3.500 متفرج، بالإضافة إلى مجمع إسكواش يتسع لـ 1000 متفرج، ومجمع حمامات سباحة أولمبية واحد مغطاة، والآخر مكشوف يسع لـ 5000 متفرج.

كما تم إنشاء أكثر من 4282 ملعباً لكرة القدم وإنشاء وتطوير 12 مدينة شبابية والرياضية وتطوير 14 استادا رياضيا وإنشاء وتطوير 14 صالة رياضية منها أربعة صالات تم إنشاؤها خصيصاً لاستضافة منافسات بطولة العالم لكرة اليد فى السادس من أكتوبر واستاد القاهرة وبرج العرب والعاصمة الإدارية، إنشاء وتطوير 14 ناديا رياضيا وتطوير شامل لعدد 30 مركزاً للابتكار والتعلم الشبابي وإنشاء وتطوير 191 حمام سباحة وتطوير وحدات الطب الرياضى وأندية متحدى الإعاقة وإنشاء سلسلة أندية نادى النادى وتشمل 3 فروع فى أكتوبر والعاصمة الإدارية فضلاً عن تطوير مركز تدريب الفرق القومية بالمعادى.