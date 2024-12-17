ريال مدريد يسيطر على التشكيل الأفضل من ذا بيست 2024

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن فريق فيفبرو للتشكيل الأفضل في العالم 2024 رجال، خلال حفل جوائز ذا بيست، الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة.

سيطر نادي ريال مدريد الإسباني على التشكيل الأفضل في العالم لعام 2024 من ذا بيست، حيث شهد تواجد 5 لاعبين منهم توني كروس الذي اعتزل كرة القدم مؤخرًا.

تشكيل العام من ذا بيست

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا - منتخب الأرجنتين)

خط الدفاع: ويليام ساليبا (أرسنال منتخب فرنسا) - روبن دياز (مانشستر سيتي منتخب البرتغال) - أنطونيو روديجير (ريال مدريد منتخب ألمانيا) - داني كارفاخال (ريال مدريد منتخب إسبانيا)

خط الوسط: توني كروس (ريال مدريد منتخب ألمانيا) - رودري (مانشستر سيتي منتخب إسبانيا) - جود بيلينجهام (ريال مدريد منتخب إنجلترا)

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور (ريال مدريد منتخب البرازيل) - إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي منتخب النرويج) - لامين يامال (برشلونة منتخب إسبانيا).

التشكيل الأفضل في العالم من ذا بيست

نظم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الثلاثاء، حفلًا لتوزيع جوائز الأفضل في العالم عن عام 2024 وذلك في نسخته التاسعة.

وقدم «فيفا» جوائز ذا بيست لأفضل لاعب، أفضل لاعبة، أفضل مدرب رجال، أفضل مدرب سيدات، أفضل حارس مرمى، أفضل حارسة مرمى، جائزة بوشكاش لأفضل هدف، جائزة فيفا للجمهور، فريق فيفبرو للرجال، فريق فيفبرو للسيدات، جائزة مارتا لأفضل هدف تسجله لاعبة، وجائزة اللعب النظيف.