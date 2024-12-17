رفع عينات مشتركة من محطات معالجة الصرف الصحي ببني سويف

قامت لجنة مشتركة من قطاع المعامل والجودة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، وإدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة ببني سويف، ومعمل جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، بالمرور علي محطات معالجة صرف صحي الفشن وأهناسيا وناصر، ورفع عينات مشتركة لتحليلها والاطلاع على السجلات البيئية للمحطات، في إطار متابعة رفع العينات و التأكد من سلامة و جودة المياه المعالجة بصورة دورية، تنفيذا لتوجيهات المهندسة، دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين شركات المياه ووزارة الصحة ووزارة البيئة لضمان جوده المياه المنتجة و مياه الصرف المعالج ومطابقتها للمعايير والمواصفات القياسيه المصرية، بما يكفل حفظ صحة الإنسان من خلال معالجة مياه الصرف الصحي بطرق علمية و مطابقة للمواصفات و المعايير القياسية و كذلك التخلص الآمن منها .

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