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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

شولتس يأمل في زيارة ترامب قبل الانتخابات الألمانية المبكرة

المستشار الألماني
المستشار الألماني المنتهية ولايته أولاف شولتس
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قال المستشار الألماني المنتهية ولايته أولاف شولتس، بعد يوم من خسارته تصويت الثقة في البرلمان، إنه يأمل في زيارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بعد أن يؤدي اليمين رسميًا في 20 يناير 2025.

وعلى الرغم أنه من المحتمل أن تجري ألمانيا انتخابات مبكرة في 23 فبراير القادم بعد انهيار حكومتها، أفاد مصادر في برلين لوكالة الأنباء الألمانية أنه "لا يمكن استبعاد" أن يلتقي شولتس بترامب في واشنطن.

وقد أفادت الوكالة بأن شولتس "أعرب عن رغبته في زيارته قريبًا بعد توليه منصبه" عندما اتصل شولتس بترامب في أوائل نوفمبر لتهنئته على هزيمته جو بايدن وعودته إلى البيت الأبيض.

وعلى الرغم من أن ترامب اتخذ خطوة غير معتادة بدعوة الرئيس الصيني شي جين بينج لحضور أداء اليمين، لم يتم الإعلان بعد عن أي قادة آخرين تمت دعوتهم للحضور.

ولم تقدم كل من برلين وواشنطن أي إشارة على أن اسم شولتس كان ضمن قائمة المدعوين.

 

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