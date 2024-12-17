ads
الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ذا بيست.. تعرف على التشكيل الأفضل في العالم 2024 سيدات

ذا بيست
ذا بيست
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن فريق فيفبرو لأفضل تشكيل في العالم 2024 سيدات، خلال حفل ذا بيست لتوزيع جوائز الأفضل في العالم.

وجاء التشكيل الأفضل في العالم سيدات من ذا بيست، كالتالي: 

حراسة المرمى:

أليسا نايهر (Naeher)

خط الدفاع:

أونا باتيي (Batlle)

إيرين باريديث (Paredes)

ناعومي جيرما (Girma)

لوسي برونز (Bronze)

خط الوسط:

أيتانا بونماتي (Bonmatí)

ليندسي هوران (Horan)

باتري جويجارو (Guijarro)

بورتيلهو (Portilho)

خط الهجوم:

سلمى بارالويلو (Paralluelo)

كارولين جراهام هانسن (Graham Hansen).

فريق فيفبرو لأفضل تشكيل في العالم 2024 سيدات

نظم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الثلاثاء، حفلًا لتوزيع جوائز الأفضل في العالم عن عام 2024 في نسخته التاسعة، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.

وقدم «فيفا» جوائز ذا بيست لأفضل لاعب، أفضل لاعبة، أفضل مدرب رجال، أفضل مدرب سيدات، أفضل حارس مرمى، أفضل حارسة مرمى، جائزة بوشكاش لأفضل هدف، جائزة فيفا للجمهور، فريق فيفبرو للرجال، فريق فيفبرو للسيدات، جائزة مارتا لأفضل هدف تسجله لاعبة، وجائزة اللعب النظيف.

ذا بيست حفل ذا بيست سيدات أفضل تشكيل فيفبرو التشكيل الأفضل فيفا جوائز الافضل جوائز ذا بيست ذا بيست 2024 THE BEST