ذا بيست.. تعرف على التشكيل الأفضل في العالم 2024 سيدات

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن فريق فيفبرو لأفضل تشكيل في العالم 2024 سيدات، خلال حفل ذا بيست لتوزيع جوائز الأفضل في العالم.

وجاء التشكيل الأفضل في العالم سيدات من ذا بيست، كالتالي:

حراسة المرمى:

أليسا نايهر (Naeher)

خط الدفاع:

أونا باتيي (Batlle)

إيرين باريديث (Paredes)

ناعومي جيرما (Girma)

لوسي برونز (Bronze)

خط الوسط:

أيتانا بونماتي (Bonmatí)

ليندسي هوران (Horan)

باتري جويجارو (Guijarro)

بورتيلهو (Portilho)

خط الهجوم:

سلمى بارالويلو (Paralluelo)

كارولين جراهام هانسن (Graham Hansen).

فريق فيفبرو لأفضل تشكيل في العالم 2024 سيدات

نظم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الثلاثاء، حفلًا لتوزيع جوائز الأفضل في العالم عن عام 2024 في نسخته التاسعة، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.

وقدم «فيفا» جوائز ذا بيست لأفضل لاعب، أفضل لاعبة، أفضل مدرب رجال، أفضل مدرب سيدات، أفضل حارس مرمى، أفضل حارسة مرمى، جائزة بوشكاش لأفضل هدف، جائزة فيفا للجمهور، فريق فيفبرو للرجال، فريق فيفبرو للسيدات، جائزة مارتا لأفضل هدف تسجله لاعبة، وجائزة اللعب النظيف.