المصري البورسعيدي يكتفى بتدريبات استشفائية استعدادًا لمواجهة حرس الحدود في الدوري

استأنف الفريق المصري البورسعيدي، تدريباته وذلك للاستعداد لمباراته أمام حرس الحدود، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء الخميس المقبل باستاد السويس الجديد.

واكتفى على ماهر المدير الفني للفريق بتدريبات استشفائية، وذلك بعد راحة سلبية حصل عليها الفريق لمدة ٢٤ ساعة بعد مباراته أمام فريق الزمالك ضمن منافسات الكونفدرالية.



ويتصدر النادي المصري جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 10 نقاط بعدما خاض 4 مباريات، فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم تهتز شباكهم، حتى الآن، متفوقين على جميع فرق المسابقة.

واستهل فريق المصري مشواره في بطولة الدوري بالفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2-0، ثم تعادل سلبياً مع الجونة، قبل أن يفوز على الزمالك بهدف نظيف، وفي الجولة الرابعة فا