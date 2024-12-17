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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ذا بيست.. مارتا تتوج بجائزة أفضل هدف سيدات 2024

مارتا
مارتا
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فازت البرازيلية مارتا، بجائزة أفضل هدف في العالم لعام 2024 للسيدات، خلال حفل ذا بيست لتوزيع جوائز الأفضل في العالم.

توجت مارتا بالجائزة، لأفضل هدف سجلته لاعبة، حيث تقدم هذه الجائزة لأول مرة على الإطلاق، بعد استحداثها من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

مارتا

جوائز ذا بيست 2024

نظم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الثلاثاء، حفلًا لتوزيع جوائز الأفضل في العالم عن عام 2024 في نسخته التاسعة، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.

ويقدم «فيفا» جوائز ذا بيست لأفضل لاعب، أفضل لاعبة، أفضل مدرب رجال، أفضل مدرب سيدات، أفضل حارس مرمى، أفضل حارسة مرمى، جائزة بوشكاش لأفضل هدف، جائزة فيفا للجمهور، فريق فيفبرو للرجال، فريق فيفبرو للسيدات، جائزة مارتا لأفضل هدف تسجله لاعبة، وجائزة اللعب النظيف.

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