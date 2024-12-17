التنسيقية في أسبوع.. جلسة نقاشية حول "أثر الدعم على كفاءة الإنفاق العام"





شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عدد من الفعاليات خلال الأسبوع الماضي.. حيث عقدت التنسيقية جلسة نقاشية حول "أثر الدعم على كفاءة الإنفاق العام".

وفي سياق آخر اختتمت التنسيقية فعاليات اليوم العالمي للتصنيع الأفريقي التي اقيمت في محافظة أسوان، تحت رعاية النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. وأقيمت الفعاليات تحت رعاية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحافظة أسوان، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعي، وهيئة تنشيط السياحة، وشركة كيما، بمشاركة نحو 1000 من الشباب من مصر و10 دول أفريقية، في حدث يعكس عمق التعاون المصري الأفريقي.



وخلال الأسبوع زار وفد من التنسيقية، المركز الثقافي الفرنسي بالمنيرة، حيث التقى مع مديرة مشروعات مؤسسة شمسية للرعاية الصحية، شادن معتز، كما شاهد عرض فيلم عن صراعات المرأة في الصعيد بعنوان "نادرة".

كما التقى أعضاء الوفد بسفيرة نيوزيلندا لدى مصر، السيدة Amy Laurenson، ونائبة رئيس البعثة السيدة صوفي جولتر، وناقش الحضور أوجه التعاون الممكنة في قضايا المرأة والتنمية المجتمعية.

ومن ناحية أخرى، شارك النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية والدكتورة حنان وجدي عضو التنسيقية في تدشين لجنة التدريب والتثقيف في الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وخلال الأسبوع شارك كل من النائب محمد السباعي والنائب أحمد القناوي والنائبة هيام فاروق، أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، في تقييم مشاريع تخرج طلاب كلية إدارة الأعمال بجامعة برنس إدوارد أيلاند في الجامعات الكندية.. وجاءت المشاريع التي تم تقييمها تحت عنوان "أهمية الصناعة والزراعة والسياحة للاقتصاد المصري".

وفي سياق آخر، عقدت لجنة التواصل المؤسسي بالتنسيقية، اجتماعها الثاني لمناقشة خطة عمل اللجنة وآليات تنفيذها خلال الفترة القادمة.

وتناول الاجتماع عرضا مفصلا من مسئولي الوحدات التابعة للجنة لخطط عمل الوحدات وآليات ومراحل تنفيذها خلال المتبقي من عام 2024 وكذلك خطط العمل المقترحة لعام 2025.

