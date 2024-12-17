طفل يحصد جائزة في حفل ذا بيست 2024

توج الطفل البرازيلي جيلهيرمي جاندرا مورا، بجائزة «فيفا» للمشجعين، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم في حفل جوائز ذا بيست 2024.

حصل الطفل جييرمي جاندرا مورا على جائزة الجمهور؛ بسبب تعلقه الشديد بفريقه فاسكو دي جاما، بالرغم من مرضه الذي يعاني منه مؤخرًا.

حفل ذا بيست 2024

ينظم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الثلاثاء، حفلًا لتوزيع جوائز الأفضل في العالم عن عام 2024 في نسخته التاسعة، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.

ويقدم «فيفا» جوائز ذا بيست لأفضل لاعب، أفضل لاعبة، أفضل مدرب رجال، أفضل مدرب سيدات، أفضل حارس مرمى، أفضل حارسة مرمى، جائزة بوشكاش لأفضل هدف، جائزة فيفا للجمهور، فريق فيفبرو للرجال، فريق فيفبرو للسيدات، جائزة مارتا لأفضل هدف تسجله لاعبة، وجائزة اللعب النظيف.