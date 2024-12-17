أشرف زكي ويسرا ولطفي لبيب في عزاء نبيل الحلفاوي.. صور

حرص عددٌ من نجوم الفن على تأدية واجب العزاء في الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، مساء اليوم الثلاثاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون السابق، والفنانون: شريف سلامة، لطفي لبيب، يسرا، منال سلامة، لقاء سويدان، أحمد فتحي، نور النبوي، طارق الجنايني، والمخرج شريف عرفة.

وقد رحل الفنان نبيل الحلفاوي، عن عالمنا أول أمس الأحد عن عمر ناهز 77 عاما بعد تعرضه لوعكة صحية، وشيعت جنازته بعد صلاة العشاء من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ولد الفنان نبيل الحلفاوي في 22 إبريل 1947 بحي السيدة زينب بالقاهرة، وبعد تخرجه في كلية التجارة، التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية نظرًا لحبه الكبير للتمثيل، وتخرج فيه عام 1970.

بدأ الحلفاوي مشواره الفني على خشبة المسرح، حيث قدم العديد من المسرحيات، ثم انتقل إلى التلفزيون وكان أول أعماله التلفزيونية في مسلسل "محمد رسول الله" الجزء الأول عام 1980.

كما شارك الحلفاوي في العديد من الأعمال السينمائية المميزة مثل: "وقيدت ضد مجهول، الأوباش، ثمن الغربة، المحاكمة، فقراء لا يدخلون الجنة، آباء وأبناء، الطريق إلى إيلات، العميل رقم 13"، ومن أبرز مسلسلاته: "غوايش، الحب وأشياء أخرى، رأفت الهجان، بنات زينب، سور مجرى العيون، دموع صاحبة الجلالة، دمي ودموعي وابتسامتي، حكاية بلا بداية ولا نهاية، زيزينيا، ونوس".