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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع تلميذ دهسًا تحت عجلات جرار زراعي في الفيوم

التلميذ الضحية
التلميذ الضحية
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لقي تلميذ مصرعه، دهسًا أسفل عجلات جرار زراعي، في قرية كفر عبود بدائرة مركز شرطة أبشواي، بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة. 

كانت البداية عندما تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم إخطارًا من مأمور قسم شرطة ابشواي، يفيد بورود اشارة من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع تلميذ صدمه جرار زراعي في قرية كفر عبود، وتم إلقاء القبض على السائق المتهم بدهس التلميذ. 

وبعد الفحص تبين مصرع "عبد الرحمن . س " يبلغ من العمر 10 أعوام، صدمه جرار زراعي أثناء عودته من المدرسة في قرية كفر عبود، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى ابشواي المركزي. 

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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مصرع تلميذ دهسه جرار زراعي قرية كفر عبود بمركز ابشواي محافظة الفيوم مشرحة مستشفى أبشواي دهس تلميذ أسفل عجلات جرار زراعي