وكيل صحة شمال سيناء: وحدات الرعاية في طريقها للاعتماد كمنشآت صحية

أكد الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، أن وحدات الرعاية الأولية المطورة في صحة سيناء استطاعت أن تتخطي حاجز عدم توافر الإمكانات أو الموارد، وأن وحدات الرعاية في طريقها للاعتماد كمنشآت صحية وفقا للمعايير القومية GAHAR المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية.

وأوضح الدكتور محسن الفقي مدير الجودة أثناء الزيارة التفقدية بالأمس، أن فريق من مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء برئاسة المهندس محمد سعيد مدير ادارة التخطيط الاستراتيجي والدكتور هبه احمد مدير مكافحة العدوي والدكتورة رانيا اسامه رئيس السلامه والصحه المهنيه قاموا بالمرور علي الوحدات الصحيه بابو طويله والشلاق بتوجيهات الدكتور أحمد سمير وذلك لتنفيذ معايير الجوده التي تخص التعقيم والمعمل و التخلص الأمن من النفايات الخطرة والسلامه والصحه المهنيه وذلك تمهيدا لاعتماد معايير الجوده في وحدات التطوير للرعاية الاوليه وأكد المهندس محمد سعيد انه جاري الانتهاء من وحدات السكاسكة والطويل في يناير ٢٠٢٥.

وقال فتحي عثمان أخصائي صحة المجتمع ان اعتماد معايير الجوده يهدف بالأساس لتحقيق سلامة المرضى وتقديم خدمة صحية مرضية لأهالي شمال سيناء.