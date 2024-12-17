اقرأ غدا في "البوابة".. الجولاني يغازل تل أبيب: سوريا لن تكون منصة لشن هجمات على إسرائيل

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 18 ديسمبر 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الرئيس يستقبل وزير الثقافة السعودي ويؤكد اعتزاز مصر بالعلاقات بين البلدين

السيسي: مستعدون للتوسع في مشروعات الثقافة والفنون وحماية التراث مع السعودية

الجولاني يغازل تل أبيب: سوريا لن تكون منصة لشن هجمات على إسرائيل

الأمم المتحدة: تقديم مساعدات "طموحة" لسوريا

وفد ألماني يجري مباحثات مع الحكومة السورية المؤقتة

لوقف المذبحة.. ترامب يسعى للحديث مع بوتين وزيلينسكي

مرحلة الاغتيالات.. مقتل مسئول عسكري روسي في انفجار بموسكو

إنهاء الحرب قريبًا.. جهود مصرية لوقف إطلاق النار في غزة

الصحة العالمية: الأوضاع في مستشفى كمال عدوان "مروعة"