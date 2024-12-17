ضبط 9.5 طن دقيق بلدي و2326 كيلو لحوم منتهية الصلاحية بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات مكبرة.

برئاسة سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تمكنت الحملات من ضبط 8.5 طن دقيق بلدى قبل بيعها بالسوق السوداء.

كما شنت الحملات بالاشتراك مع ادارة الرقابة التموين بالمديرية وإدارة التجارة الداخلية ومديرية الطب البيطري، وتم ضبط إحدى ثلاجات اللحوم بدائرة مركز اول الفيوم لحيازة لحوم وكبدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي والحيوانى.

وتم ضبط كمية إجمالي ٢٣٢٦ كجم وبيانها الآتي ١٥٠٧ كجم لحوم، وضبط ٧٢٠ كجم كبده، وضبط ٩٩ كجم دواجن مصنعة.

وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرير المحضر اللازم ضد صاحب الثلاجة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم، كما تم ضبط 170 شيكارة دقيق بلدى زنة الواحدة 50 كجم والدقيق معاد نخله طبقا للتقرير المعملي لشركة مطاحن مصر الوسطى ومعبأ في شكائر بيضاء اللون لإيهام رجال الضبط القضائي بإجمالي 9 أطنان دقيق بلدى وذلك على إحدى السيارات النصف نقل بدائرة مركز طامية، تم ضبط السيارة والدقيق والمتهم وتحرير المحضر اللازم وكذلك ضبط صاحب طاحونة غلال بتجميع دقيق بلدي مخابز لإعادة نخله وبيعه في السوق السوداء بعدد ١٠ شيكارة زنة ٥٠ كيلوجرام.



كما تم تحرير عدد 23 تقرير بدائرة مركزى تطون، مركز ثان مابين تصرف فى عدد 9 شكائر دقيق بلدى زنة الواحده 50 كجم- 3 تقارير نقص وزن-4 تقارير مواصفات- تقرير عدم وجود ميزان حساس-7 تقارير عدم وجود قائمة-7 تقرير عدم نظافة ادوات العجين، كما تم المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وكذلك المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة وكذا المرور على الأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

inbound3071132307927274792

inbound5405783976656035307

inbound464699649131205143

inbound5257542620043804339

inbound5796657308742108354

inbound6778756080198552100