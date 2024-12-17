ذا بيست.. فينيسوس يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم 2024

توج البرازيلي فينيسوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني، بجائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم عن عام 2024.

حصد فينيسيوس على جائزة أفضل لاعب في العالم 2024 من ذا بيست، متفوقًا على 10 لاعبين، هم: 11 لاعبًا، هم: الإسباني داني كارفخال (ريال مدريد)، النرويجي إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)، الأرجنتيني ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد)، الألماني فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن)، الإنجليزي جود بيلينجهام (ريال مدريد)، الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان/ ريال مدريد)، الإسباني لامين يامال (برشلونة)، الإسباني رودري (مانشستر سيتي)، الألماني توني كروس (ريال مدريد، معتزل حاليًا).

فينيسيوس

حفل ذا بيست 2024

ينظم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الثلاثاء، حفلًا لتوزيع جوائز الأفضل في العالم عن عام 2024 في نسخته التاسعة، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.

ويقدم «فيفا» جوائز ذا بيست لأفضل لاعب، أفضل لاعبة، أفضل مدرب رجال، أفضل مدرب سيدات، أفضل حارس مرمى، أفضل حارسة مرمى، جائزة بوشكاش لأفضل هدف، جائزة فيفا للجمهور، فريق فيفبرو للرجال، فريق فيفبرو للسيدات، جائزة مارتا لأفضل هدف تسجله لاعبة، وجائزة اللعب النظيف.