وفد من وزارة الصحة يزور مستشفيات شمال سيناء

استقبل الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء الدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة بوزارة الصحة، والدكتور محمد عزت، مدير مركز التحكم الرئيسي، ومدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بإدارة الرعاية العاجلة والحرجة، والدكتور ميسرة أحمد ممثل القطاع العلاجي في غرفة أزمات الوزارة اثناء جولتهم التفقدية بمستشفيات المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة ، أن الجولة بدأت بتفقد مستشفى بئر العبد النموذجي و غرف العناية المركزة داخل المستشفى للتأكد من تكامل الخدمات الطبية المقدمة بها؛ حيث راجع رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة بوزارة الصحة، والفريق المرافق شبكة الأكسجين داخل القسم والتشغيل الأمثل للشبكة وشدد على التدريب الجيد لفرق التمريض بالقسم على تقديم الرعاية الطبية للمرضى موجهًا بزيادة الفرق الطبية بالقسم لاستيعاب أكبر قدر ممكن من المرضى.

وتابع وكيل وزارة الصحة أنه تم .تفقد مستشفى العريش العام والشيخ زويد المركزى وشملت اقسام الاستقبال بالمستشفيات ومراجعة أدوية الطوارئ والتحويلات للأقسام الداخلية، مع تواجد الفرق الطبية وتوافر مستلزمات الطوارئ بالاستقبال.

وأشار إلى أن مستشفيات شمال سيناء قد ساهمت كثيرًا في استقبال وعلاج المصابين الفلسطينيين و حصولهم على الرعاية اللازمة لهم.