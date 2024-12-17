محافظ شمال سيناء يشهد انطلاق قافلة تنوير جنوب رفح

شهد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم، انطلاق قافلة تنوير في قرية البرث جنوب مدينة رفح، في حضور اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ والقيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ القبائل والعواقل.

وأكد المحافظ أن المبادرة جاءت من أهمية الاهتمام بالتنمية البشرية والمجتمعية داخل قري ومراكز المحافظة وذلك في ضوء اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء الإنسان حيث تضمنت المبادرة قافلة شاملة بمشاركة كافة المديريات والمؤسسات.

ولفت المحافظ إلى الاهتمام بالقرى وخاصة القرى الحدودية، موجهاً بتقديم كافة الخدمات للمواطنين في أماكن إقامتهم.

وأشاد المحافظ بالدور الذي قام به أهالي القرى وخاصة قرية البرث خلال فترات الحرب على الإرهاب.

وأعلن المحافظ عن تنفيذ زيارات ميدانية للقري والتجمعات في مختلف مدن المحافظة للتعرف على المعوقات والمشكلات والعمل علي تلبيتها.

وخلال تنفيذ المبادرة عقد المحافظ مؤتمر جماهيري مع المواطنين، حيث استمع إلي المطالب الخاصة بهم في شتي القطاعات، ووجه الجهاز التنفيذي بتلبيتها.