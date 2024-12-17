محافظ شمال سيناء يتفقد الوحدة الصحية بالشلاق

أجري اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، اليوم ، زيارة تفقدية مفاجئة إلي الوحدة الصحية في قرية الشلاق بمركز الشيخ زويد.

وخلال زيارته إلى الوحدة تفقد المحافظ عدد من العيادات الطبية وحجرات الكشف الطبي والصيدلة و المعمل، للاطمئنان علي الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين ، بجانب الاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكد المحافظ علي الاهتمام بصحة المواطن السيناوي وتقديم مختلف الخدمات له، موجهاً الشكر إلي العاملين في الوحدة الصحية علي الجهد المبذول في العمل.

كما تفقد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء اليوم ، انتظام الدراسة في مدرسة الشلاق للتعليم الأساسي بإدارة الشيخ زويد، في زيارة مفاجئة إلي المدرسة.

وخلال بزيارة المدرسة تفقد المحافظ حجرات المعلمين وحجرات الأنشطة والفصول الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة.

وخلال تفقد الفصول الدراسية حرص المحافظ على مناقشة الطلاب فيما تم دراسته خلال الفصل الدراسي الأول ومدى قدرتهم على التحصيل الدراسي داخل الفصول.

واثني المحافظ علي معلمي المدرسة لجهودهم في إنجاح العملية التعليمية ، والطلبة لتفوقهم الدراسي، موجهاً بمنح عدد من معلمي المدرسة خطابات شكر.