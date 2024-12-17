ذا بيست.. أنشيلوتي يحصد جائزة أفضل مدرب في العالم 2024

توج الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، بجائزة أفضل مدرب لفريق رجال في العالم عن عام 2024، خلال حفل ذا بيست المقام حاليًا في الدوحة.

حصل أنشيلوتي على جائزة أفضل مدرب في العالم 2024 من ذا بيست، بعدما تفوق على كل من، الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، الأرجنتيني ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الألماني، الإسباني لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا.

أنشيلوتي

حفل ذا بيست 2024

ينظم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الثلاثاء، حفلًا لتوزيع جوائز الأفضل في العالم عن عام 2024 في نسخته التاسعة، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.

ويقدم «فيفا» جوائز ذا بيست لأفضل لاعب، أفضل لاعبة، أفضل مدرب رجال، أفضل مدرب سيدات، أفضل حارس مرمى، أفضل حارسة مرمى، جائزة بوشكاش لأفضل هدف، جائزة فيفا للجمهور، فريق فيفبرو للرجال، فريق فيفبرو للسيدات، جائزة مارتا لأفضل هدف تسجله لاعبة، وجائزة اللعب النظيف.