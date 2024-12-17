ذا بيست.. إيميليانو مارتينيز يتوج بجائزة أفضل حارس في العالم 2024

ظفر الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2024، خلال حفل ذا بيست لتوزيع جوائز الأفضل في العالم من «فيفا».

تفوق مارتينيز على منافسيه: الإسباني دافيد رايا أرسنال، الأوكراني أندريه لونين ريال مدريد، البرازيلي إيديرسون مانشستر سيتي، الإيطالي جيانلويجي دوناروما باريس سان جيرمان، الفرنسي مايك ماينان ميلان، الإسباني أوناي سيمون أتلتيك بلباو.

حفل ذا بيست 2024

ينظم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الثلاثاء، حفلًا لتوزيع جوائز الأفضل في العالم عن عام 2024 في نسخته التاسعة، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.

ويقدم «فيفا» جوائز ذا بيست لأفضل لاعب، أفضل لاعبة، أفضل مدرب رجال، أفضل مدرب سيدات، أفضل حارس مرمى، أفضل حارسة مرمى، جائزة بوشكاش لأفضل هدف، جائزة فيفا للجمهور، فريق فيفبرو للرجال، فريق فيفبرو للسيدات، جائزة مارتا لأفضل هدف تسجله لاعبة، وجائزة اللعب النظيف.