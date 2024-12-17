نجوم الفن والإعلام في عزاء الراحل نبيل الحلفاوي .. شاهد

رصدت عدسة البوابة نيوز توافد نجوم الفن والإعلام على عزاء الفنان القدير نبيل الحلفاوى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، والذي رحل عن عالمنا أول أمس بعد صراع مع المرض، وكان من أبرزهم لطفي لبيب ومحمد ممدوح وفردوس عبد الحميد ولميس الحديدي وشريف عامر وطارق علام ومحمود سعد وغيرهم من المشاهير.

ولد نبيل الحلفاوي في حي السيدة زينب يوم 22 إبريل عام 1947، وبعد تخرجه في كلية التجارة التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية بسبب حبه الشديد للتمثيل، وتخرج فيه عام 1970، وبدأ مشواره الفني من خلال المسرح حيث قدم العديد من المسرحيات ثم اتجه إلى التلفزيون، وكان أول أعماله في التليفزيون مسلسل "محمد رسول الله" الجزء الأول عام 1980 ومن أشهر أعماله "رأفت الهجان، الطريق إلى إيلات، زيزينيا، الزيني بركات، ونوس.