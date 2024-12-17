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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ذا بيست.. تياجو مايا يفوز بجائزة اللعب النظيف 2024

تياجو مايا
تياجو مايا
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حصل اللاعب البرازيلي تياجو مايا على جائزة اللعب النظيف، المقدمة من «فيفا» خلال حفل ذا بيست لتوزيع جوائز الأفضل في العالم عن عام 2024.

ظفر مايا بجائزة اللعب النظيف، بعد دوره في مساعدة الجماهير وكبار السن أثناء الفيضانات في بلاده.

تياجو مايا 

ينظم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الثلاثاء، حفلًا لتوزيع جوائز الأفضل في العالم عن عام 2024 في نسخته التاسعة، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.

ويقدم «فيفا» جوائز ذا بيست لأفضل لاعب، أفضل لاعبة، أفضل مدرب رجال، أفضل مدرب سيدات، أفضل حارس مرمى، أفضل حارسة مرمى، جائزة بوشكاش لأفضل هدف، جائزة فيفا للجمهور، فريق فيفبرو للرجال، فريق فيفبرو للسيدات، جائزة مارتا لأفضل هدف تسجله لاعبة، وجائزة اللعب النظيف.

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