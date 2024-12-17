مهرجان المسرح العربي يعلن أعضاء لجنة تحكيم دورته الأربعين

أعلن مهرجان المسرح العربي، تشكيل لجنة تحكيم دورته الأربعين، التي تقام فعالياتها في الفترة من 18 إلى 27 ديسمبر الجاري، وتحمل اسم الفنانة د. سميرة محسن، وذلك بحضور نخبة من أبرز الشخصيات الفنية والثقافية في الوطن العربي.

وتتكون لجنة التحكيم لهذا العام من أسماء مرموقة في المجال الفني، وهم: المخرج عصام السيد، والسيناريست عبدالرحيم كمال، والنجمة رانيا فريد شوقي، ومهندس الديكور حازم شبل، والدكتورة هنادي عبدالخالق، الدكتورة ياسمين عبدالحسيب، والمخرج عمرو عابدين، والمخرج خيري سالم.

ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتور أيمن الشيوي، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، والدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ووزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

ومن المتوقع أن تشهد الدورة الأربعون من مهرجان المسرح العربي تميزًا كبيرًا، بفضل تكريمها لإحدى القامات الفنية الكبيرة وتقديمها لعروض مسرحية مبدعة من فرق مسرحية متنوعة، مما يسهم في إثراء الحركة المسرحية العربية وتعزيز دور الفن المسرحي في المجتمع.

تأتي هذه الدورة تكريمًا لعطاء الفنانة القديرة د. سميرة محسن، التي أثرت الحياة الفنية بمسيرة حافلة من الأعمال المميزة والإسهامات الكبيرة في مجال المسرح والتمثيل الأكاديمي.

ويُنتظر أن يجمع المهرجان نخبة من المسرحيين والفنانين والنقاد العرب، في احتفالية فنية تعكس عمق وأصالة المسرح العربي وتبرز المواهب الجديدة في المشهد المسرحي.