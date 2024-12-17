ذا بيست.. بونماتي أفضل لاعبة في العالم 2024

توجت الإسبانية أيتانا بونماتي نجمة فريق برشلونة، بجائزة أفضل لاعبة في العالم 2024، خلال حفل ذا بيست لتوزيع جوائز الأفضل في العالم، الذي يقام حاليًا في الدوحة.

حصلت بونماتي على جائزة ذا بيست 2024 لأفضل لاعبة في العالم والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

فازت أيتانا بونماتي مع برشلونة بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، ما ساهم في تتويجها بجائزة أفضل لاعبة في العالم من ذا بيست.

حفل ذا بيست

ينظم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الثلاثاء، حفلًا لتوزيع جوائز الأفضل في العالم عن عام 2024 في نسخته التاسعة، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.

ويقدم «فيفا» جوائز ذا بيست لأفضل لاعب، أفضل لاعبة، أفضل مدرب رجال، أفضل مدرب سيدات، أفضل حارس مرمى، أفضل حارسة مرمى، جائزة بوشكاش لأفضل هدف، جائزة فيفا للجمهور، فريق فيفبرو للرجال، فريق فيفبرو للسيدات، جائزة مارتا لأفضل هدف تسجله لاعبة، وجائزة اللعب النظيف.