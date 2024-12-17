ناشئات المقاولون العرب 2011 يحققن الانتصار الرابع على التوالي

واصل فريق ناشئات المقاولون العرب مواليد 2011 سلسلة انتصاراته في دوري الجمهورية للكرة النسائية، حيث حقق الفوز الرابع على التوالي بعد التغلب على فريق ستي كلوب بثلاثة أهداف دون رد، أحرزت اهداف المباراه زينب أحمد إمام الهدف،بينما سجلت روينا محمد علي الهدف الثالث.

يترأس الجهاز الفني للفريق الكابتن يسري عبدالغني رئيسا للقطاع، ويشرف على جهاز الكرة النسائية الكابتن مجدي مصطفى، بينما تتولى الكابتن نورهان شتا مهمة المدير الفني.

ويضم الطاقم الفني أيضًا الكابتن مصطفى علي مدرب والكابتن محمد يحي مدرب حراس المرمى، بالإضافة إلى الكابتن اية ايمن إداري والكابتن ميران محمود القط أخصائي إصابات ملاعب.