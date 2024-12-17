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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ناشئات المقاولون العرب 2011 يحققن الانتصار الرابع على التوالي

ناشئات المقاولون
ناشئات المقاولون العرب
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واصل فريق ناشئات المقاولون العرب مواليد 2011 سلسلة انتصاراته في دوري الجمهورية للكرة النسائية، حيث حقق الفوز الرابع على التوالي بعد التغلب على فريق ستي كلوب بثلاثة أهداف دون رد، أحرزت اهداف المباراه زينب أحمد إمام الهدف،بينما سجلت روينا محمد علي الهدف الثالث.

يترأس الجهاز الفني للفريق الكابتن يسري عبدالغني رئيسا للقطاع، ويشرف على جهاز الكرة النسائية الكابتن مجدي مصطفى، بينما تتولى الكابتن نورهان شتا مهمة المدير الفني.

 ويضم الطاقم الفني أيضًا الكابتن مصطفى علي مدرب والكابتن محمد يحي مدرب حراس المرمى، بالإضافة إلى الكابتن اية ايمن إداري والكابتن  ميران محمود القط أخصائي إصابات ملاعب.

ناشئات المقاولون العرب الجمهورية الكرة النسائية