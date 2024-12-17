إيهاب فهمي في حوار لـ"البوابة نيوز": انتهيت من تصوير مشاهدي بمسلسل "أش أش".. وهذا ما شجعني على لوك شخصية شعبان الجرابعة في "برغم القانون"

نجح الفنان إيهاب فهمي في خطف الأنظار خلال السنوات الأخيرة بفضل تميزه في العديد من الأدوار التي قدمها خلال مسيرته الفنية والتي كان آخرها شخصية المحامي شعبان الجرابعة في مسلسل "برغم القانون" والتي تم عرضه مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا بعد عرضه.

وفي حوار خاص لـ"البوابة نيوز"، تحدث الفنان إيهاب فهمي عن كواليس مشاركته في مسلسل برغم القانون وكيف استعد لشخصية شعبان الجرابعة واللوك الذي ظهر به بالمسلسل، كما كشف عن أعماله الفنية القادمة في رمضان 2025، ونوعية الأدوار التي يتمنى تقديمها، وإلى نص الحوار..

الفنان إيهاب فهمي

كيف استقبلت ردود فعل الجمهور على مشاركتك في مسلسل "برغم القانون"؟

سعيد جدا بنجاح مسلسل "برغم القانون"، حيث أن ردود فعل الجمهور كانت رائعة للغاية والحمد لله أشاد الجميع بالمسلسل الذي خطف الأنظار، ونجاح المسلسل ونجاح شخصية شعبان الجرابعة فاق توقعاتي، وشركة فنون مصر قدمت مجهودا عظيما للغاية كي يخرج المسلسل بأفضل صورة ممكنة.

كما أن كواليس المسلسل كانت رائعة حيث أن المسلسل يضم عددا كبيرا من النجوم المتميزين وعلى رأسهم الفنانة إيمان العاصي التي قدمت أداء رائعا للغاية في أول بطولة مطلقة لها وكواليس العمل معها كانت رائعة حيث أنها فنانة متميزة وموهوبة.

وفي الحقيقة جميع من شارك في المسلسل قدم أداء متميزا وهذا ظهر على الشاشة بعد عرض المسلسل، والحمد لله المسلسل حقق النجاح الذي يليق بالمجهود الكبير الذي تم بذله في المسلسل كي يخرج بأفضل صورة ممكنة.

حدثنا عن لوك شخصية شعبان الجرابعة الذي ظهرت به في مسلسل "برغم القانون"؟

اللوك الذي ظهرت به في مسلسل برغم القانون من خلال شخصية المحامي شعبان الجرابعة هو ليس فقط اختياري بل هو اختيار الجميع، فاللوك من اختيار المخرج والمنتج كما أنه أيضًا اختيار زوجتي، حيث اجتمع الجميع على هذا اللوك، وهو ما شجعني على الظهور بهذا اللوك، كي تخرج شخصية شعبان الجرابعة بهذه الصورة من حيث الشارب والنظارة وتسريحة الشعر.

وأنا دائما ما أكون حريصا إلى العمل والاجتهاد على أي شخصية حيث اجتهدت على شخصية شعبان الجرابعة ودرست كل تفاصيلها، كي تظهر الشخصية بأفضل صورة ممكنة والحمد لله أن مجهودي كلل بالنجاح وشخصية شعبان الجرابعة أشاد بها الجمهور وظهرت الشخصية بصورة مميزة.

ماذا عن أعمالك الفنية المقبلة؟

انتهيت مؤخرا من تصوير كل مشاهدي في مسلسل "أش أش" والذي من المقرر عرضه في موسم رمضان 2025، وهو من إخراج محمد سامي وبطولة مي عمر وأتمنى أن ينال دوري في المسلسل إعجاب الجمهور.

ما هي نوعية الأدوار التي تتمنى أن تقدمها خلال الفترة المقبلة؟

أي دور مركب أحب أن أقدمه، حيث أنني أحب أن أقدم الشخصيات الغريبة التي بها العديد من التفاصيل وتحتاج إلى عمل ومجهود كبير كي أظهر من خلالها بصورة مميزة في الأعمال الفنية التي أشارك بها.

هل تحصل الأعمال التي يتم عرضها خارج السباق الرمضاني على نفس فرص المشاهدة للأعمال التي يتم عرضها خلال شهر رمضان؟

بالطبع الأعمال التي يتم عرضها خارج السباق الرمضاني تحصل على فرص جيدة في المشاهدة وأكبر دليل على ذلك مسلسل "برغم القانون" الذي تم عرضه مؤخرا وحقق نسبا عالية من المشاهدة وأشاد به الكثيرون، وشركة فنون مصر شركة رائدة دائما وقدمت العديد من الأعمال الدرامية الناجحة خارج موسم رمضان مثل مسلسل "الطوفان" ومسلسل "الأب الروحي".

وأخيرا مسلسل "برغم القانون" وجميع هذه المسلسلات أحدثت ضجة كبيرة ونجحت في جذب الجمهور وتحقيق النجاح بالرغم من عرضها خارج السباق الرمضاني، وهذا أكبر دليل أن الأعمال التي يتم عرضها خارج السباق الرمضاني تحصل على نفس فرص المشاهدة للأعمال التي يتم عرضها خلال شهر رمضان.

ماذا تتمنى في العام الميلادي الجديد 2025؟

أتمنى أن يكون عام 2025 عاما سعيدا على الجميع، وأن يكون عام 2025 أفضل من السنوات الماضية ويكون عام النجاح والخير على الجميع، وأتمنى أن يصبح فننا دائما بخير لأن مصر أم الدنيا ومصر رائدة دائما.