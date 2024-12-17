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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بعد إصابتها بمتحور كورونا الجديد.. رواد السوشيال ميديا يتعاطفون مع تيسير فهمي

الفنانة تيسير فهمي
الفنانة تيسير فهمي
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أعلنت الفنانة تيسير فهمي عن إصابتها بمتحور كورونا عبر حسابها الشخصي بموقع "فيس بوك" قائلة: "المتحور شرس"، سرعان ما استقبلت عدد كبير من التعليقات للاطمئنان على حالتها الصحية.

علق أحد أصدقائها قائلًا: "سلامتك يا قمر قوليلي إيه علشان أعرف أنا بمتحور أنا كمان ولا إيه"، لترد قائلة: “مش ممكن يكون دور برد بالشراسة دي”.

آخر أعمال الفنانة تيسير فهمي

شاركت الفنانة تيسير فهمي عام 2010، مسلسل "بفعل فاعل" حيث ضم العمل كلا من تامر هجرس، طارق لطفي، ميرنا وليد، رجاء الجداوي، ياسر جلال، وآخرون، والعمل من إخراج تيسير عبود وتأليف مصطفى إبراهيم.

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