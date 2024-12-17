ذا بيست.. إيما هايس أفضل مدرب فريق سيدات في العالم 2024

ظفرت إيما هايس، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، بجائزة أفضل مدرب لفريق سيدات في العالم عن عام 2024، خلال حفل ذا بيست لتوزيع جوائز الأفضل في العالم.

تفوق إيما هارس على كل من، جوناثان خيرالديز برشلونة، آرثر إلياس كورينثيانز - البرازيل، إلينا، ساديكو سيلتيك، فوتوشي إيكيدا اليابان، جاريث تايلور مانشستر سيتي، ساندرين سوبيراند باريس إف سي، سونيا بومباستور ليون - تشيلسي.

إيما هايس

حفل ذا بيست 2024

ينظم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الثلاثاء، حفلًا لتوزيع جوائز الأفضل في العالم عن عام 2024 في نسخته التاسعة، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.

ويقدم «فيفا» جوائز ذا بيست لأفضل لاعب، أفضل لاعبة، أفضل مدرب رجال، أفضل مدرب سيدات، أفضل حارس مرمى، أفضل حارسة مرمى، جائزة بوشكاش لأفضل هدف، جائزة فيفا للجمهور، فريق فيفبرو للرجال، فريق فيفبرو للسيدات، جائزة مارتا لأفضل هدف تسجله لاعبة، وجائزة اللعب النظيف.