خبيرة تغذية تقدم “دايت نباتي” لإنقاص 10 كيلو في شهرين

أصبح فقدان الوزن بشكل صحي وآمن هدفًا يسعى إليه الكثيرون حول العالم، خاصة مع انتشار أنماط الحياة السريعة والعادات الغذائية غير المتوازنة، فقد ظهرت الحاجة الملحّة إلى اتباع “برامج غذائية سليمة” لا تقتصر على إنقاص الوزن فقط، بل تحافظ أيضًا على “نضارة البشرة وحيوية الجسم” وتعزز الصحة العامة، ويأتي هذا الاهتمام في وقت باتت فيه الرشاقة رمزًا للجمال والثقة بالنفس.

ولكن دون الإضرار بالجسم أو اللجوء إلى حلول سريعة قد تترك آثارًا سلبية على الصحة، فالطرق الصحية لفقدان الوزن تعتمد على التوازن الغذائي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام والترطيب الكافي للجسم وتجنب العادات الغذائية المضرة، وفي هذا السياق تقدم لكم “البوابة نيوز” حمية غذائية نباتية لمدة 60 يومًا، قدمتها أخصائية التغذية الهندية “نيهة باريهار”، في تقرير نشره موقع “Hindustan Times”.

وأوضحت “باريهار” أن النظام الغذائي النباتي الذي تقدمه يمتد على مدار"7 أيام" ويكرر خلال 8 أسابيع، ويهدف إلى فقدان ما يقارب “10 كيلوجرامات خلال 8 أسابيع”، بشرط الالتزام به بدقة إلى جانب ممارسة النشاط البدني، كما أكدت أن الخطة تعتمد على مكونات طبيعية غنية بالعناصر الغذائية التي تُشبع الجسم وتمنحه الطاقة، مع التركيز على الترطيب لتنقية الجسم من السموم.

اليوم الأول

يبدأ اليوم بشرب كوب من الماء مع حفنة من المكسرات، وهي وسيلة لتهيئة الجسم وبدء عملية التمثيل الغذائي، ويتضمن الإفطار وجبة تحتوي على “حبة البركة”، يليها تناول “الموز”كوجبة خفيفة في منتصف الصباح، أما الغداء، فيشمل الأرز والخضراوات مع الكاري واللبن والسلطة، ويُضاف اللبن الرائب كوجبة خفيفة خلال فترة ما بعد الظهر، بينما يتكون العشاء من قمح مسلوق، وينتهي اليوم بكوب من الماء الفاتر قبل النوم.

اليوم الثاني

يبدأ اليوم بماء الكمون مع خليط من بذور عباد الشمس واليقطين، وتتكون وجبة الإفطار من “الكينوا النباتية”، التي تُعد مصدرًا غنيًا بالبروتين، وفي منتصف الصباح، يمكن تناول البابايا الطازجة، بينما يتضمن الغداء وجبة صحية متوازنة، ويُوصى بماء جوز الهند الطازج، أما العشاء، فيتكون من دقيق الشوفان بالنعناع، ويُختتم اليوم بماء دافئ.

اليوم الثالث

يُفتتح الصباح بماء حبة البركة الدافئ مع خمس حبات من اللوز المنقوع، ويتضمن الإفطار وجبة من الجزر والبازلاء الخضراء، يليها برتقالة في منتصف الصباح، فيما يتكون الغداء من الأرز البني مع الخضار والعدس، بينما تُضاف وجبة خفيفة من القمح بالحليب خالي الدسم، ويشمل العشاء كاري الخضروات مع خبز “باجرا”، وينتهي اليوم بماء دافئ.

اليوم الرابع

يبدأ اليوم بماء حبة البركة وخليط من البذور، يليها إفطار من القمح المسلوق، وفي منتصف الصباح، يُفضل تناول الجوافة الطازجة، بينما يتكون الغداء من الأرز والعدس، وتُضاف وجبة خفيفة من اللبن الرائب، أما العشاء فيتضمن الخضار المسلوق والجبن المشوي، ويُختتم اليوم بشرب الشاي الأخضر.

اليوم الخامس

يُفتتح اليوم بمشروب مُنقٍّ من ماء الكركم والفلفل الأسود مع خليط من المكسرات مثل اللوز والجوز، ويحتوي الإفطارعلى الجبن خالي الدسم والملح، بينما يمكن تناول تفاحة بقشرها كوجبة خفيفة، ويتكون الغداء من طبق دسم من اللحم النباتي والأرز مع سلطة الكرنب، أما العشاء، فيشمل الخضروات بصلصة الطماطم الحامضة، ويُنصح بشرب شاي الكمون والشمر قبل النوم.

اليوم السادس

يبدأ اليوم بماء الحلبة ومزيج البذور، يليها إفطار مكون من الشوفان الصحي الغني بالبروتين، وفي منتصف الصباح، يمكن تناول الموز، فيما يشمل الغداء الأرز مع العدس والسبانخ واللبن الرائب وسلطة طازجة، وتتكون الوجبة الخفيفة من القمح بالحليب، بينما يحتوي العشاء على خضار مشوي.

اليوم السابع

يُختتم الأسبوع بماء بذور اليقطين في الصباح، مع إفطار من شيلا الخضار وصلصة الفول السوداني، وفي منتصف الصباح يكون الوقت المثالي لتناول حبة كمثرى ناضجة، ويتكون العداء من كاري الخضار مع الكينوا وسلطة منعشة مع وجبة خفيفة مكونة من 30 جرامًا من اللحم النباتي، بينما يشمل العشاء باذنجان مشوي مع شريحة من الدجاج المشوي.