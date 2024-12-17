ذا بيست.. أليسا نايهير أفضل حارسة مرمى في العالم 2024

توجت الأمريكية أليسا نايهير بجائزة أفضل حارسة مرمى في العالم 2024، وذلك خلال حفل ذا بيست 2024، لتوزيع جوائز الأفضل في العالم.

تفوقت أليسا نايهير حارسة مرمى منتخب أمريكا وفريق شيكاغو رد ستارز على كل من، آن كاترين بيرجر، أياكا ياماشيتا، كاتا كول، ماري إيربس.

وينظم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الثلاثاء، حفلًا لتوزيع جوائز الأفضل في العالم عن عام 2024 في نسخته التاسعة، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.

ويقدم «فيفا» جوائز ذا بيست لأفضل لاعب، أفضل لاعبة، أفضل مدرب رجال، أفضل مدرب سيدات، أفضل حارس مرمى، أفضل حارسة مرمى، جائزة بوشكاش لأفضل هدف، جائزة فيفا للجمهور، فريق فيفبرو للرجال، فريق فيفبرو للسيدات، جائزة مارتا لأفضل هدف تسجله لاعبة، وجائزة اللعب النظيف.

المرشحون لجائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم 2024

تعتبر جائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم، التي تحظى باهتمام كبير حول العالم، لما تشهده من منافسة شرسة بين نجوم الساحرة المستديرة في كل عام، ويتنافس على الجائزة لعام 2024، 11 لاعبًا، هم:

البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

الإسباني داني كارفخال (ريال مدريد)

النرويجي إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

الأرجنتيني ليونيل ميسي (إنتر ميامي)

الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد)

الألماني فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن)

الإنجليزي جود بيلينجهام (ريال مدريد)

الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان/ ريال مدريد)

الإسباني لامين يامال (برشلونة)

الإسباني رودري (مانشستر سيتي)

الألماني توني كروس (ريال مدريد، معتزل حاليًا).